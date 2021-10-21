Блогер HiMan воссоздал «Игру в кальмара» с жителями Екатеринбурга

Блогер HiMan, которого на самом деле зовут Андрей Ширгин, полностью воспроизвел сцену из корейского сериала «Игра в кальмара» с жителями Екатеринбурга. Результатами его стараний поделился Telegram-канал Znak.

Для создания перформанса HiMan пригласил 100 человек, одетых в комбинезоны с номерами, как в сериале. За ними, как по сюжету, следили охранники — тоже в специальных костюмах.

Все события происходили около школы № 131, игру засняли, а ролики и фото выложили в интернет. Участниками стали ученики этой же школы, они боролись за денежный приз, проходя почти такие же испытания, как в реальной истории. Каждый выбывший приносил в «призовой фонд» игры по 1000 рублей.

«Я лично участвовал и пытался выжить. Нужно проявлять силу, смекалку, и это достаточно сложно, особенно когда против тебя 100 участников. Снимали видео мы 24 часа, целый день убили на съемки, и это не считая подготовки! На подготовку тоже ушло очень много времени», — рассказал автор игры сайту E1.ru.