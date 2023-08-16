Интересное 16 августа 2023, 23:16 Блогер Дядя Слава: экономика России начала эффективнее развиваться после санкций

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После введения санкций российская экономика стала развиваться активнее. Таким мнением поделился блогер Дядя Слава в интервью проекту «Так сказать», сообщил «Абзац».

Блогер отметил, что не хотел бы, чтобы со страны снимали санкции. По его словам, в России можно найти все, чего нет за границей.

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Дядя Слава заметил, что в стране открывается больше заводов, из-за чего увеличивается число рабочих мест.

«Если действительно для того, чтобы так все работало, — а работает мощно, — нужны санкции, я не хочу, чтобы с нас их вообще снимали. Те, кто за границей кричал: „У вас в России ничего нет!“, приезжайте сюда», — заявил блогер.