Эксклюзив 18 апреля 2023, 15:25 Блогер Давидыч объяснил дороговизну «Москвича» Автоблогер Давидыч: любой автомобиль в будущем будет стоить дороже Телеканал «360»

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Автоблогер Давидыч стал советником генерального директора завода «Москвич». В интервью в программе «Жеребцова и точка» он объяснил, почему отечественный автомобиль такой дорогой.

По его словам, весь автомобильный рынок за последний год сильно изменился. Давидыч отметил, что машины, которые еще вчера стоили семь миллионов рублей, теперь начали продавать за 15 миллионов. При этом автомобили за 30 миллионов рублей покупают за 80 миллионов.

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«Поэтому „Москвич“, который стоит 1,97 миллиона на механической коробке и 2,35 миллиона — на автоматической, это суперценник. Некоторые говорят, что он у восточных товарищей стоит миллион или 1,1 миллиона. Это так и есть. Но нужно пойти, купить, привезти, доставить его. При этом не будет гарантий», — сообщил блогер.

Давидыч предупредил, что автомобильный рынок будет только дорожать. Он посоветовал тем, кто хочет приобрести машину, покупать ее сейчас.

Любой автомобиль в будущем будет стоить дороже, и так будет всегда, сказал блогер. Он объяснил, что дорогие автомобили сейчас — последствия роста курса валют и цен на автомобили по всему миру.