Интересное 31 июля 2023, 17:51 Блогер Даг Ларсен посоветовал выворачивать одежду наизнанку перед стиркой

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Застегивание всех пуговиц и выворачивание одежды наизнанку перед стиркой поможет сохранить ее качество на долгий срок. Об этом рассказал блогер из Канады Даг Ларсен, сообщила Lenta.ru.

Он также посоветовал класть капсулы для стирки под одежду, в таком случае средство лучше растворится.

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Как сообщило Utro.ru, не стоит стирать постельное белье вместе с полотенцами и другими предметами повседневного гардероба.