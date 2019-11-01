  • Blizzard показала трейлер Diablo IV. Это будет самая мрачная игра серии

    01 ноября 2019, 21:54

    Александра Каширина

    Компания Blizzard показала трейлер игры Diablo IV. Анонс состоялся на церемонии открытия BlizzCon 2019. Об этом сообщил журнал «Игромания».
    Blizzard показала трейлер Diablo IV. Это будет самая мрачная игра серии

    Разработчики решили послушать своих фанатов и отошли от более игрового и «мультяшного» стиля третьей части франшизы, отдав предпочтение мрачным истокам Diablo II. Игра станет более жестокой и получит множество отсылок к оккультизму.

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    События в новой Diаblо начнутся спустя много лет после финала предыдущей части, которая закончилась тем, что миллионы людей были уничтожены противостоянием Небес и Ада. К слову, главным злодеем игры оказалась Лилит — королева суккубов и дочь Мефисто, которая появлялась в мероприятии Pandemonium для Diablo II. Вдобавок демонессу упоминали в Diablo III.

    В игре появится новый класс Друид, а также будет хаб для игроков, где можно будет торговать, кооперироваться и сражаться вместе с другими игроками.