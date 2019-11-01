Blizzard показала трейлер Diablo IV. Это будет самая мрачная игра серии

Разработчики решили послушать своих фанатов и отошли от более игрового и «мультяшного» стиля третьей части франшизы, отдав предпочтение мрачным истокам Diablo II. Игра станет более жестокой и получит множество отсылок к оккультизму.

«Что с тобой случилось Blizzard». Фанаты негодованием встретили мобильную версию Diablo Подробнее

События в новой Diаblо начнутся спустя много лет после финала предыдущей части, которая закончилась тем, что миллионы людей были уничтожены противостоянием Небес и Ада. К слову, главным злодеем игры оказалась Лилит — королева суккубов и дочь Мефисто, которая появлялась в мероприятии Pandemonium для Diablo II. Вдобавок демонессу упоминали в Diablo III.

В игре появится новый класс Друид, а также будет хаб для игроков, где можно будет торговать, кооперироваться и сражаться вместе с другими игроками.