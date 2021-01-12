Близняшки-африканки вышли замуж за одного нигерийца

На фотографиях и видео молодожены запечатлены в одежде одинакового малинового цвета. На кадрах видно, что одна из женщин беременна. На ролике новоиспеченные муж и жены танцуют, пока их закидывают деньгами. Такую традицию предполагает местные обычаи.

«Это близнецы; он взял в жены сразу двоих, потому что сестры не могут жить друг без друга. Одобряете такое или нет?» — задал вопрос подписчикам Обидон.

Ранее «360» рассказал в своем материале о главных свадебных традициях текущего года, которые появились по причине распространения коронавируса. Отмечается, что содействие общественной безопасности всегда в моде. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, во время пандемии COVID-19 собрания на открытом воздухе представляют меньший риск для здоровья, чем что-либо в помещении. В связи с этим в 2021 году церемонии и приемы предлагается проводиться на открытом воздухе, за пределами стандартного банкетного зала.