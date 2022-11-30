Интересное 30 ноября 2022, 15:16 Благоустройство сквера с памятником Всеволода Боброва проведут в Петербурге

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В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга проведут реконструкцию привокзального сквера, в котором располагается памятник спортсмену Всеволоду Боброву. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Сквер находится на пересечении улицы Коммунаров и Дубковского шоссе.

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Начальник отдела благоустройства и экологии Курортного района Иван Уласеня отметил, что специалисты установят новое освещение. Вместо воздушных линий проводов там проложат кабели.

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Новыми комплексами оборудуют и детские площадки. Кроме того, в сквере вдоль дорожек появятся новые скамейки, урны, вазоны.