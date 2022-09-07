Благоустройство дворов завершат в Москве | 360°

Интересное 07 сентября 2022, 21:29 Поделиться Telegram

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Viber Благоустройство дворов завершат в Москве

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Благоустройство дворов Москвы подходит к концу. Такой информацией поделился заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

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Политик пояснил, что за 2022 год реконструкцию решили провести в 2,5 тысячи дворов. Работы планируют завершить уже в сентябре. Рабочие занимались озеленением территорий. Кроме того, во дворах установили дополнительное освещение, оборудовали детские и спортивные площадки, обновили скамейки.

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