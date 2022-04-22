Благотворительную акцию для помощи животным из приюта организовали в ЯНАО

Акция «Zoo Сумка» стартовала на Ямале. Ее организаторами выступили представители общественной палаты региона при участии волонтерского отряда «Дружок». Мероприятие направлено на поддержку животных, проживающих в приюте. Об этом сообщило «Север-Пресс».

Акция пройдет в период с 19 до 30 апреля. В качестве помощи валантеры принимают крупы и консервы, лекарственные препараты, витамины для животных, а также будки и строительные материалы, передал «Ямал-Медиа».