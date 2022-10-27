Бьюти-производители представили уникальную продукцию на выставке InSharm в Москве | 360°

Интересное 27 октября 2022, 02:12 Бьюти-производители представили уникальную продукцию на выставке InSharm в Москве В Москве на выставке InSharm представили уникальную косметику из Ирана, РФ и других стран «360»

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Международная выставка парфюмерии и косметики InSharm (InterCHARM) открылась 26 октября в Крокус Экспо в Москве. Помимо отечественных производителей в ней участвуют компании из Беларуси, Казахстана, Турции, Кореи, Китая, Тайваня и Ирана.

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Участниками выставки стали около 400 компаний. Производители из Ирана впервые выходят на российский рынок. Иранские дистрибьюторы марки «Базарче» привезли широкую линейку продуктов: от ухода за кожей всех частей тела до средств личной гигиены.

«Мы хотим, чтобы прилавки на российских рынках были наполнены реально хорошей продукцией. И у Ирана в этом смысле есть чему поучиться», — рассказала финансовый директор компании Алена Чечкова.

Также на выставке InSharm российский бренд Phenjmenon презентовал уникальную косметику, в состав которой входят грибы. Как рассказала маркетолог компании Мила Чистякова, грибы заставляют остальные ингредиенты продукта работать в полную силу.

«На самом деле, когда вам рассказывают, что есть ромашка, которая успокаивает или календула, которая помогает — они содержатся в очень маленьких количествах. Но благодаря природным компонентам косметика раскрывается в полной силе», — рассказала Чистякова.

Организаторы выставки полностью субсидировали участие новым брендам. Председатель оргкомитета Анна Дычева отметила, что 20 молодых российских стартапов получили возможность наладить связи и найти своих первых покупателей.