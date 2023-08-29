Интересное 29 августа 2023, 16:16 Бьюти-эксперт Конычева посоветовала использовать фейслифтинг для подтяжки лица

Читать 360tv в

Фейслифтинг — процедура, благодаря которой можно осуществить подтяжку лица без хирургического вмешательства. Эксперт бьюти-бизнеса и наставник в бьюти-индустрии Евгения Конычева рассказала о преимуществах данного метода, передала «Вечерняя Москва».

Фейслифтинг представляет из себя массаж лица, выполненный определенным образом. Он обладает рядом преимуществ, среди которых улучшение кровообращения, укрепление и расслабление мышц лица, стимуляция коллагена и уменьшение отечности. Эти процедуры делают лицо более подтянутым и скульптурным.