Интересное 29 марта 2023, 11:19 Бьюти-эксперт Дэй рассказала, как с возрастом сохранить молодость кожи Бьюти-эксперт Дэй посоветовала ополаскивать кожу холодной водой для сохранения молодости

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Некоторые советы помогают сохранить молодость и красоту кожи даже с возрастом. Британский бьюти-эксперт Милисса Дэй рассказала, какие недорогие процедуры необходимо делать для свежего внешнего вида. Об этом сообщило издание «Профиль».

По словам специалиста, по утрам стоит умываться холодной водой. Такой метод поможет поддерживать кожу в тонусе. Также полезным будем массаж с использованием кусочка льда.

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Вместо обычной воды можно заморозить зеленый чай. Это поможет закрыть поры и снять отечность.

Значительное влияние на старение кожи оказывает воздействие ультрафиолета. Чтобы избежать негативных последствий, регулярно стоит использовать средства с SPF-эффектом, написали Nation News.