Интересное 25 ноября 2022, 06:02 Бьюти-блогер Сомджи рассказала, какие приемы в макияже прибавляют возраст Бьюти-блогер Сомджи заявила, что акцент на бровях в макияже старит Unsplash

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С помощью макияжа можно грамотно подчеркнул естественную красоту и омолодиться. Однако некоторые распространенные ошибки, напротив, способны состарить женщину. Бьюти-блогер Хенал Сомджи рассказала, какие правила не стоит нарушать во время нанесения косметики. Об этом сообщил «Профиль» со ссылкой на Express.

Специалист пояснила, что, чем старше становится женщина, тем меньше тонального крема и консилера ей стоит использовать. Обилие средств может подчеркнуть морщины и другие недостатки кожи.

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Кроме того, эксперт обратила внимание на тот факт, что подтон тонального средства важно выбирать с учетом собственного тона кожи. Всего существует четыре основных оттенка — теплый, холодный, оливковый и нейтральный. Оттенок кожи и крема должны совпадать. В противном случае макияж будет смотреть неестественно.

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Хенал Сомджи предостерегла от чрезмерного нанесения румян. Также, во словам эксперта, не стоит делать брови слишком контрастными, написало Nation News.