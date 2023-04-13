13 апреля 2023, 02:42
Бюст Гагарина открыли в Боливии
Бюст Юрию Гагарина по случаю Дня космонавтики открыли на станции Амачума в Боливии
Бюст Юрию Гагарину открыли 12 апреля на земной станции Амачума в Боливии. Это первый памятник русскому человеку, появившийся в этой латиноамериканской стране, сообщило посольство России в Боливии.
Церемония состоялась на станции, открытой в 2013 году для слежения за спутниками связи.
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«Бюст стал первым памятником русскому человеку в Боливии», — сказано в сообщении.
В открытии памятника приняли участие посол России Михаил Леденев, директор Боливийского космического агентства Иван Самбрана, а также замминистра связи Гонсало Мамани и руководитель Боливийского агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес.
Ортенвия Хименес принесла на церемонию альбом издательства «Прогресс», посвященный Гагарину. В Боливии о русском космонавте знают все, кто постарше. Но посольство делает все, чтобы о легендарном космонавте узнала и молодежь, добавило РИА «Новости».
На мероприятие пригласили детей из русско-боливийского колледжа в Ла-Пасе. Они выступили с концертом.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение Роскосмоса об учреждении ордена имени Юрия Гагарина. О новой награде сообщил директор госкорпорации Юрий Борисов.
Боливия
Юрий Гагарин
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