Бизнесмен из Индии построил ради жены копию Тадж-Махала

Индийский бизнесмен Ананд Чукси создал для своей супруги уменьшенную копию Тадж-Махала. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Oddity Central.

Таким поступком мужчина поздравил свою 27-лентюю супругу с годовщиной свадьбы. Стоимость постройки составила 260 тысяч долларов. В здании располагаются четыре спальни, кухня, библиотека и несколько минаретов. Всего копию Тадж-Махала соорудили за три года.

«Я хочу, чтобы это место стало центром туризма. Многие люди устраивают на фоне дома свадебные фотосессии. Я не запрещаю, дом открыт для всех», — рассказал мужчина.