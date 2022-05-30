Бизнес-тренер Дозорцев рассказал об ошибках руководителей при общении с сотрудниками

Бизнес-тренер и консультант, автор курса «Управление продажами» в Skillbox Вадим Дозорцев рассказал, какие ошибки совершают многие руководители в общении с подчиненными и как стоит выстраивать диалог. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснил, что всего существует четыре метода донесения задач до сотрудников: приказ, убеждение, кооперация и делегирование. По его словам, идеальный руководитель должен уметь пользоваться всеми способами. Однако чаще всего они используют всего один метод. При этом обычно руководители в России используют именно приказы.

«Если вы директивны, не играйте в гуманиста. Сотрудники моментально считывают неискренность. Это приводит к тому, что руководитель теряет свое самое важное качество — авторитет. Поэтому лучше сохранять свою аутентичность и не стараться быть идеальным», — пояснил Дозорцев.