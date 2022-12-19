Интересное 19 декабря 2022, 22:22 Бизнес-коуч Фишингер рассказала, как планировать время зимой Бизнес-коуч Фишингер посоветовала готовить одежду с вечера, чтобы везде успевать зимой

Читать 360tv в

В зимний период время на сборы значительно увеличивается из-за заснеженных дорог, а также большего количества одежды. Бизнес-эксперт, коуч в сфере предпринимательства Вера Фишингер рассказала, как планировать свое время в период холодов. Об этом сообщил Life.

Специалист посоветовала установить в автомобиле систему подогрева двигателя. Таким образом время на прогрев значительно сократится. Кроме того, получится намного быстрее избавиться от корки льда на стеклах.

Реклама

Фишингер предложила заранее посмотреть, сколько времени займет поездка на разных видах транспорта и выбрать наиболее быстрый. Еще одним способном ускорить сборы является составление расписания. Вещи тоже лучше всего готовить с вечера. Стоит погладить одежду, а также собрать продукты питания на работу.

Реклама

«И не забывайте зимой больше есть свежих овощей и фруктов, это даст вам по утрам больше бодрости, а сборы будут проходить быстрее», — резюмировала Фишингер.