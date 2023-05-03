Интересное 03 мая 2023, 22:40 Бизнес-коуч Акман рассказала, как попросить о повышении зарплаты Бизнес-коуч Акман посоветовала не откладывать разговор с начальством о повышении зарплаты

Читать 360tv в

Если ваши действия приносят пользу компании, в которой вы работаете, не стоит откладывать разговор с начальством о повышении зарплаты. Такой информацией поделилась бизнес-коуч Катерина Акман. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что повышение заработной платы для работодателя обойдется даже дешевле, чем поиск нового сотрудника. Однако важно сравнить свой уровень зарплаты с тем, сколько зарабатывают сотрудники на аналогичных должностях, написал сайт kp.ru.

Реклама

«Следующее, что стоит сделать: пройти несколько собеседований и убедиться, что работник соответствует требованиям. Если специалисты в вашей нише зарабатывают больше и вы уверены в своих силах, можете смело идти на разговор с руководителем», — отметила Акман.