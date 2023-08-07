Интересное 07 августа 2023, 18:45 Бизнес-консультант Трубникова заявила, что суетливость может рассказать о волнении

Читать 360tv в

Некоторые поведенческие особенности могут выдавать волнение человека. Бизнес-консультант Трубникова рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что о волнении свидетельствуют прижатые к груди или животу руки. В состоянии стресса человек пытается прикрыть жизненно важные части тела.

Реклама

Также о том, что собеседник чувствует некомфортно, говорит суетливость. При этом подобное поведение негативно сказывается на продуктивности.

«Когда человек суетится, скорость его речи, жестов и движений очень высокая, он берется за несколько дел сразу, выглядит это нелепо. Разделение процессов на этапы, а также снижение скорости поможет вам выглядеть настоящим профессионалом», — рассказала Трубникова.