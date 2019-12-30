Биологи рассказали, какие растения зацвели зимой в средней полосе России

Ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Алексей Серегин объяснил появление цветков необычно теплым декабрем.

«Некоторые виды способны цвести не только весной и в начале лета, но и вторично осенью, именно поэтому они дружно отозвались зимним цветением на теплый декабрь», — объяснил Серегин.

Однако удивиться есть чему: участники проекта выявили десятки случаев цветения дикорастущих растений этой зимой.

26 декабря в Москве морской биолог Георгий Виноградов обнаружил цветущую пастушью сумку. 27 декабря в Рязанской области натуралисту Полине Лихачевой попались на глаза цветки мать-и-мачехи, а в Тверской области микобиолог Иван Матершев сфотографировал цветение печеночницы благородной. Последняя обычно зацветает в конце апреля — начале мая.