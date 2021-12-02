Биолог рассказал, сколько в будущем сможет жить человек

Кандидат биологических наук Александр Панчин прокомментировал прогноз Saxo Bank о росте продолжительности жизни с помощью биотехнологий. По словам специалиста, если человек научится побеждать старение, то продолжительность жизни может повыситься до тысячи лет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Есть много наработок на животных моделях. Например, круглым червям с помощью генной инженерии удавалось продлить жизнь в десять раз. Есть интересная вещь: если мы научились побеждать старение, оно выражается в том, что с возрастом увеличивается вероятность вашей смерти. Если в 30 лет остановили старение, сколько бы прожил человек с учетом, что все остальные факторы смерти остались бы? Оказывается, более тысячи лет, можно сделать расчеты с учетом смерти в автомобильной аварии, катастрофе, камень на голову упадет и так далее», — пояснил он.

Панчин вспомнил эксперимент по продлению жизни, который проводили на мышах. По его словам, одной из причин старости является укорачивание кончиков хромосом при делении клеток. Однако существует особый фермент, который умеет эти кончики достраивать. Во время исследования мышам вводили ген, кодирующий этот фермент, и доставляли в разные клетки. Благодаря этому методу продолжительность жизни у мышей выросла на 20%.

В статье датского Saxo Bank говорится, что ученые в 2022 году представят препарат, который способен продлить молодость на 25 лет.