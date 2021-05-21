Биолог рассказал, кого предпочитают комары

Комары выбирают жертву не по принципу группы крови, они ориентируются на запах тела человека и его тепло. Это объяснил биолог, сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, сообщила радиостанция Sputnik.

«Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло», — сказал биолог.

В основном комары любят пить кровь сильно вспотевших людей. Именно этот запах привлекает насекомых.

Однако потный человек — только первая цель комаров. После насекомые «переключаются» на всех его окружающих, написало ИА Nation News.

Когда люди собираются компанией, вкусовые предпочтения комаров становятся менее выраженными. Хотя нельзя исключать, что у комаров есть предпочтения, но когда люди в группе, эти насекомые не особенно выбирают, кого кусать, а кого нет.

Ранее энтомолог Алексей Харин заявил, что в Санкт-Петербурге сложились благоприятные условия для комаров этим летом. На это повлияли снежная зима, нежаркая весна и сильные дожди.