Интересное 04 декабря 2023, 15:23 Биолог Опарин посоветовал в зимнее время пользоваться парфюмом с запахом пряностей и хвои

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с изданием Life рассказал, что зимой особенно хорошо раскрываются в парфюме ноты пряностей и хвои.

Например, ароматы мяты и эвкалипта имеют тонизирующее и стимулирующее действие на дыхательные пути. Ими следует пользоваться, проводя много времени в помещении, где воздух из-за отопления становится чересчур сухим.

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В свою очередь, запахи корицы, имбиря и гвоздики помогут создать позитивный эмоциональный фон длинными зимними вечерами, добавил Опарин.