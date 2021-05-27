Биолог объяснил, почему нельзя кормить и забирать домой птенцов дрозда

Птенцов дроздов-рябинников нельзя кормить и забирать домой. Почему, объяснил кандидат биологических наук, автор и ведущий канала о животных России «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Птенцы дроздов-рябинников учатся выживать и добывать себе пищу вскоре после вылупления, хотя пока и не умеют летать. Они прыгают по аллеям и дорожкам. В жизни птиц так устроено, что в гнезде птенцы находятся одну-две неделю, а потом птенцы вырастают и физически не помещаются в гнезде. Поэтому в течение месяца родители докармливают их на земле.

В это время птенцы развивают крылья и мышцы ног. Когда они голодны, кричат, и тогда родители находят их по звуку. Самец и самка образуют стабильную пару и вместе выкармливают детей.

Иногда люди думают, что птенец потерялся. Поэтому человек пытается помочь ему, подкармливает. Однако делать это ни в коем случае нельзя, предупредил Глазков. Иначе птенцы ни за что потом не выживут в дикой природе. К тому же, выкормить птенца достаточно сложно.

«Если вы нашли птенца, его нельзя брать домой, в руки или пытаться выкормить», — предостерег биолог.

Если дети принесли домой птенца, нужно срочно вернуть его на место. При этом лучше посадить птицу в глубину куста ради безопасности.