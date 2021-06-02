Биолог объяснил, какая опасность таится в ландышах

С наступлением тепла на улице все чаще стали продавать нежные весенние цветы — ландыши. Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал «Невским новостям», чем могут быть опасны эти растения и почему не стоит покупать их у уличных продавцов.

Дело в том, что некоторые сорта ландышей занесены в Красную книгу — их категорически запрещено срывать. Продавать можно только те ландыши, которые были выращены для этого специально. Уличные продавцы часто торгуют ландышами, которые были просто собраны в лесу. По словам биолога, правоохранительные органы каждую весну проводят операцию «Первоцвет», в рамках которой изымают краснокнижные ландыши и штрафуют нарушителей.

Есть у этих цветов и еще одна особенность. Они содержат сердечные гликозиды — вещество, использующееся в лечении сердечной недостаточности. Однако это же вещество может и серьезно навредить здоровью. При попадании на слизистую оболочку оно может вызвать галлюцинации, а также серьезные нарушения работы сердца.

«Предположим, вы подержали букетик в руке, после этого потерли глаз, и через оболочку вещества попали в организм с непредсказуемыми последствиями», — объяснил Воробьев.