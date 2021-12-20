Биолог Лущик рассказал, как водоросли помогают бороться с коронавирусом

Кандидат биологических наук, врач-гомеопат, фитотерапевт Михаил Лущик объяснил обнаружение американскими учеными углевода в водорослях Monostroma nitidum, который способен подавлять активность коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам ученого, на основе природных веществ можно разработать препарат, мешающий коронавирусу проникать в человеческие клетки.

«Обычно все вирусы имеют ключи от каких-то „дверей“. У нас на поверхности клеток имеется много различных рецепторов, это как „ворота“ для вирусов. Для SARS-CoV-2 это ACE2. ACE2-рецепторы находятся в носу, в легких, бронхах, кишечнике, глазах, почках. Они есть практически везде, и вирус может нанести удар по наиболее слабому месту», — отметил биолог.

Он добавил, что если ученые выяснили, как заблокировать этот «вход», то с коронавирусом станет бороться намного проще.

«Если „закрыть“ рецепторы ACE2, вирус не сможет сохраняться в боеспособном виде в межклеточной среде, его быстро найдут „патрулирующие отряды“ иммунитета, так называемые клетки-киллеры, и уничтожат», — пояснил ученый и добавил, что пока единственным способом борьбы с вирусом является вакцинация.

Ранее ученые из Политехнического института Ренсселера (США) обнаружили углевод в водорослях Monostroma nitidum, способный подавлять активность коронавируса. Вещество — полисахарид рамнансульфат — связывает спайковый белок вируса, подавляя способность патогена прикрепляться к человеческой клетке и внедряться в нее.