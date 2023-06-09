Интересное 09 июня 2023, 16:10 Биолог Корнилов: при встрече с акулой человеку нельзя бить руками по воде

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Накануне в Хургаде недалеко от самого популярного пляжа в городе акула насмерть загрызла человека. О том, как вести себя при встрече с хищником, рассказал биолог, ихтиолог, шарк-дайвер Никита Корнилов сайту aif.ru.

По словам эксперта, в первую очередь, нужно перестать паниковать. Всплески привлекают акул, поэтому не следует бить руками по воде — для хищницы такие действия будут признаком потенциальной добычи.

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Как сообщил «Царьград», во время нападения можно ударить акулу по жабрам, это место является самым уязвимым.