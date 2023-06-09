Интересное 09 июня 2023, 18:16 Биолог Касумян: при встрече с акулой человеку нельзя делать резких движений

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На пляжах Египта глубины начинаются рядом с берегом, поэтому у акул есть возможность незаметно подплыть к зоне купания. О том, как вести себя при встрече с хищником, рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой ихтиологии МГУ Александр Касумян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам биолога, нельзя упускать акулу из поля зрения и делать резкие движения. Также бесполезно пытаться изо всех уплыть от хищника, лучше это делать медленно и бесшумно. Самыми уязвимыми у акулы являются голова и район глаз, можно попробовать ударить ее именно в эти места.

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Касумян порекомендовал не плавать в море в ночное время и не заходить в воду с порезами на теле.