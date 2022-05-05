Биолог Хряпин рассказал, с помощью какого масла можно отпугивать клещей

Масло эвкалипта лимонного способно отпугивать клещей, так как является смертельно опасным для этих насекомых. Таким мнением поделился биолог-энтомолог Роман Хряпин. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик пояснил, что это масло часто используют для создания акарицидных и репеллентных средств против клещей. При этом сделать подобное средство можно и дома. Для этого понадобится разбавленное масло эвкалипта лимонного, передало РИА ФАН.

«Раствор может быть на основе этилового спирта. Потому что от эфирного масла могут остаться жирные пятна на одежде», — объяснил Хряпин.