Интересное 22 февраля 2023, 17:31 Биолог Глазков рассказал о жизни лис и зайцев в Ленинградской области

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Свыше 40 тысяч зайцев-беляков проживают в Ленинградской области. Биолог Павел Глазков рассказал о жизни животных в лесах региона. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист рассказал, что большую активность зайцы проявляют ночами. Днем же они спят. Однако весной у этих животных начинается брачный период, поэтому заметить животных можно будет и в светлое время суток.

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В регионе также обитают и лисы. У них период размножения начинается в начале февраля и длится до начала апреля.

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«В это время самцы, а их называют „лисовинами“, активно ищут себе невест. Самки тоже не остаются в стороне — для привлечения к себе внимания они делают метки», — заявил Павел Глазков.