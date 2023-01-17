Интересное 17 января 2023, 15:33 Биолог Глазков рассказал, как спасти свиристелей, которые переели рябины Биолог Глазков: чтобы спасти свиристелей от гибели, нужно подержать их в машине 20 минут РИА «Новости»

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Для того, чтобы спасти от гибели свиристелей, которые объелись рябиной, необходимо подержать их в машине 20-30 минут. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По словам эксперта, рябина опасна тем, что при брожении начинает образовывать этиловый спирт. Птица, заглатывая ягоду целиком, может впасть в алкогольное опьянение.

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После такого лакомства пернатые начинают хаотично летать и врезаться в здания, добавил биолог.

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«Им нужно дать выспаться в прямом смысле этого слова. Коробку лучше накрыть, чтобы они отдохнули и не испытывали стресс. Им нужно обязательно поставить воды», — резюмировал Глазков.

Ранее Павел Глазков обратился к жителям Москвы и попросил их не кормить белок миндалем. По словам специалиста, в миндале содержится много синильной кислоты, которая может просто убить животное. Также белкам нельзя давать чипсы, печенье и сахар.