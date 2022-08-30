Биолог Глазков рассказал, где собирать бруснику под Петербургом

В августе традиционно начинается сбор брусники. Биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, где стоит собирать эту ягоду под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили «Невские новости».

«Брусника встречается у нас в Ленинградской области повсеместно. Чаще всего она растет на вырубках, по краю болот на освещенных местах. Но собирать ее еще рановато, неделю-другую еще бы подождать», — пояснил специалист.

Ягода растет во Всеволожском, Выборгском и Кировском районах области. Брусники там довольно много, по этой причине никто не останется без урожая.