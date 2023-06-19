19 июня 2023, 18:05
Биолог Глазков призвал россиян не кормить ежей молоком
При встрече с ежами их категорически нельзя кормить молочными продуктами. Об этом рассказал биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, сообщили «Невские новости».
По словам специалиста, в организме зверьков нет специального фермента, который бы помогал им расщеплять лактозу. Молоко, кефир и сметана способны вызвать у ежей расстройство пищеварения и привести к гибели.
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Биолог посоветовал кормить зверьков фаршем и размоченными кошачьими лакомствами.
Животные
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