Интересное 17 мая 2023, 18:18 Биолог Глазков посоветовал водителям снижать скорость при проезде лесополосы из-за массового выхода лосей на дорогу

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В мае заметно увеличивается количество аварий, связанных с выходом на дорогу лосей. О том, как предотвратить опасные ситуации, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, в этот период самки отгоняют от себя повзрослевших детенышей и рожают новых. Молодые особи неопытны и глупы, поэтому при проезде лесополосы водителям нужно быть особенно внимательными.

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Глазков порекомендовал автомобилистам снижать скорость до 40 километров в час при приближении к подобным участкам трассы.