Биолог Глазков посоветовал шуметь в лесу, чтобы не столкнуться с лосем | 360°

Интересное 19 сентября 2022, 19:42 Поделиться Telegram

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Viber Биолог Глазков посоветовал шуметь в лесу, чтобы не столкнуться с лосем

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Осенью лоси становятся особенно агрессивными из-за поиска самок. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, как не привлечь внимание животных во время прогулки по лесу. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, во время прогулки в лесу нужно шуметь, издавать громкие звуки. Таким образом животное поймет, что перед ним находится человек.

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«Если он подошел к вам, то не стоит самому проявлять любопытство. Начинайте издавать звуки, чтобы он сразу идентифицировал, что это человек», — пояснил Глазков.

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В случае, если лось начал проявлять к вам агрессию, стоит поднять руки, чтобы визуально увеличиться в размере.

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