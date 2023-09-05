Интересное 05 сентября 2023, 17:57 Биофизик Ушаков сравнил работу человеческого мозга с функционированием министерств

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Ведущий научный сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова Вадим Ушаков в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что работа человеческого мозга похожа на принцип функционирования министерств.

Как министру нужно быстро уметь договариваться с работниками другой отрасли, так и одним нейронам необходимо «уметь договариваться» с другими.

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«Rich-club — это значит „богатый связями“. Каждое министерство богато связями в той отрасли, которая подчиняется. Отрасль — это области нейронов», — сообщил ученый.

Ушаков отметил, что не только мозг работает по принципу ричклабности. Весь мир управляется теми, кто богат связями.