Би-2 объяснили, почему не поедут на «Нашествие» в этом году

Музыканты группы Би-2 рассказали, почему их не будет на фестивале «Нашествие» в этом году. Об этом сообщила НСН.

Участники группы пояснили, что во время проведения мероприятия их не будет в России.

«Мы клятвенно обещаем, что в следующем году первая группа, которую заявит „Нашествие“, это будет группа Би-2. Мы приготовим очень интересное шоу для вас!» — добавили музыканты.

Также они отметили, что рады, что в этом году фестиваль состоится вживую.

Музыкальный фестиваль «Нашествие» пройдет в городском округе Серпухов с 31 июля и 1 августа 2021 года. Организаторы пообещали, что в Московскую область съедутся меломаны со всех регионов России. Там отметили, что Подмосковье всегда оставалось центром культурно-туристического притяжения страны.

Как отметила управляющая фестивалем Евгения Киселева, «Нашествие» станет символом возрождения концертной индустрии страны после пандемии.

Организаторы пообещали, что кроме музыкальных коллективов, которые выступят на сцене фестиваля, зрителей ждет множество развлечений, включая кино, театр, историческую реконструкцию и даже спортивные соревнования.

Фестиваль пройдет с учетом всех санитарных требований, чтобы не допустить распространения коронавируса.