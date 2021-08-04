04 августа 2021, 21:29
Безопасные для детской психики игровые площадки установят во Владимире
50 детских площадок, безопасных для детской психики, установят во Владимире. На каждую площадку из бюджета выделят два миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград».
В городе уже восстановили 18 новых площадок в разных районах города — от Доброго до улицы Диктора Левитана. Проект площадок одобрен детскими психологами и урбанистами.
В новым площадках не будут использовать яркие кислотные цвета. По словам специалистов, дети сильно реагируют на цвета. Горка в красно-зеленых «кислотных» цветах может вызвать у ребенка истерику, так как одна часть мозга возбуждается, а другая — тормозит.
Новые площадки будут выполнены в натуральных спокойных цветах. Развлечения на площадке будут рассчитаны для детей разных возрастов.