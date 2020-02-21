21 февраля 2020, 14:38
Бездомный пес защитил группу детсадовцев
Бездомный пес защитил группу малышей из детской сада на пешеходном переходе в Грузии. Собака лаяла на машины и не давала им подъехать близко к детям. Об этом написал «Царьград».
Пока воспитательница проводила ребят через дорогу, бродячий пес был их охранником. Он гавкал на водителей, если они подъезжали к пешеходу больше, чем можно.
Нона Закареишвили, женщина покармливающая собаку, рассказала, что это девочка, которая появилась четыре года назад. Она сразу полюбилась жителям за доброту и любовь к детям.
Собака всегда сопровождает детсадовцев на прогулках. Все называют ее настоящим другом человека!