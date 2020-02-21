Бездомный пес защитил группу детсадовцев

Пока воспитательница проводила ребят через дорогу, бродячий пес был их охранником. Он гавкал на водителей, если они подъезжали к пешеходу больше, чем можно.

Нона Закареишвили, женщина покармливающая собаку, рассказала, что это девочка, которая появилась четыре года назад. Она сразу полюбилась жителям за доброту и любовь к детям.

Собака всегда сопровождает детсадовцев на прогулках. Все называют ее настоящим другом человека!