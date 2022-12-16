Интересное 16 декабря 2022, 02:49 Бесплатные поезда до лыжных трасс начнут курсировать в Ленобласти 18 декабря

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Бесплатные поезда «Лыжные стрелы» начнут курсировать в Ленинградской области. Они будут доставлять спортсменов из Санкт-Петербурга в Шапки, Орехово и Токсово. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Старт поездов начнется 18 декабря. До Орехово они будут ездить 18 и 24 декабря 2022 года; 8, 14, 22, 28 января, 5, 11, 19, 25 февраля, 5, 11, 19 марта 2023 года.

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До Токсово и обратно они направятся 25 декабря, 7, 15, 21, 29 января, 4, 12, 18, 26 февраля, 4, 12, 18 марта.

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А 18, 24 декабря, 14, 22, 28 января, 5, 11, 19, 25 февраля, 5, 11, 19 марта поедут поезда от Московского вокзала до Шапок.

Получить билеты на поездку можно будет в отделах физкультуры и спорта районных администраций.