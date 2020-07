Бесплатная игра Star Wars: The Old Republic появилась в Steam

Многопользовательская ролевая видеоигра Star Wars: The Old Republic появилась в общем доступе 21 июля на платформе Steam

Игра сделана по мотивам вселенной «Звездных Войн». Ее разработчики предлагают пользователям стать джедаями, охотниками за головами и другими героями. Выбрав приглянувшегося персонажей, игроки смогут исследовать далекую галактику, какой она была за 3000 лет до событий классических фильмов, говорится в сообщении.

Базовая версия ММО-игры по вселенной «Звездных войн» доступна бесплатно, но она на английском языке. При этом за дополнения игрокам придется платить.

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.

