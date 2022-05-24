Белухи, окружившие лодку жителя Приморья, попали на видео

В Приморском крае мужчина запечатлел на видео несколько белух, которые окружили его лодку во время выхода в море. Морские хищники заплывали под катер местного жителя, а затем исчезли в неизвестном направлении. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Видео с морскими обитателями появилось в Telegram-канале nakhodkavirtuall.

«Красавцы», — сказал на белух оператор.

Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых. Периодически она встречается в бухтах Приморского края, однако основным местом ее проживания считаются Белое, Берингово и Охотское моря.