29 июня 2023, 17:31
Белоруссия начнет поставлять сырье и технику на предприятия Башкирии
Предприятия Башкирии начнут получать из Белоруссии сырье и технику. Об этом сообщил mkset.ru.
Соглашения заключили в рамках X Форума регионов. Мероприятие проходило с 26 по 28 июня в Уфе. Договоры касались сферы производства стекловолокна, легкой промышленности и поставок техники для горной добычи.
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Министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев отметил, что Башкортостан на протяжении многих лет сотрудничает с Белоруссией.
«Мы получаем от них сырье для производства трикотажных изделий, композитной продукции. Белорусы предпочитают видеть наш каучук для производства шин», — отметил министр.
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