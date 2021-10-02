Белка спрятала в припаркованном автомобиле 70 килограммов орехов

Запасливая белка собрала на зиму почти 70 килограммов орехов. Свою добычу она спрятала под капотом припаркованного автомобиля. Владелец машины такой «заначке» не обрадовался, ему пришлось два дня вычищать авто.

Все произошло Фарго в Северной Дакоте. Американец Билл Фишер понял, что с его машиной что-то случилось, только когда попытался запустить двигатель и услышал странные звуки, отметило издание Grand Forks Herald.

Открыв капот, он увидел, что его машина стала тайником для орехов запасливой белки. Животное решило воспользоваться машиной, пока она несколько дней стояла припаркованная. Орехами белка завалила весь моторный отсек.

Чтобы вытащить все запасы из отверстий машины, Фишеру пришлось снять крылья авто. Но даже после этого он не смог полностью вычистить моторный отсек.

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