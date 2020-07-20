Белка пришла «в гости» к депутатам Челябинской области

«Это очень забавно: ты выходишь в коридор, а на тебя по красной дорожке бежит белочка», — заявила она.

На кадрах видно, как белка бегает по коридору здания парламента. Люди встали в стороне, чтобы не напугать животное, которое растерянно металось из стороны в сторону, информирует «Царьград».

Мухометьярова рассказала, что они с сотрудниками не дали белке подняться на верхние этажи. Предположительно, зверек забежал внутрь из-за сильной жары. В настоящий момент температура воздуха в Челябинске держится на уровне 40 градусов тепла.