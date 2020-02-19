Бельгийские археологи во время раскопок нашли стены из человеческих останков

Пост с фотографиями и описанием выложил один из археологов.

Как выяснилось, стены строили из костей бедер и голеней взрослых людей, а пространство между ними заполняли черепами. Предположительная дата постройки — XVII–XVIII века, а останки относятся ко второй половиной XV века.

Специалисты считают, что кости использовались, когда расчищали церковное кладбище.