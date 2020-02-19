19 февраля 2020, 09:14
Бельгийские археологи во время раскопок нашли стены из человеческих останков
Археологи проводили раскопки у собора Святого Бавона в бельгийском городе Гент. Там они обнаружили стены, выложенные человеческими костями и черепами. Об этом написало ИА Nation News, ссылаясь на иностранное издание.
Пост с фотографиями и описанием выложил один из археологов.
Как выяснилось, стены строили из костей бедер и голеней взрослых людей, а пространство между ними заполняли черепами. Предположительная дата постройки — XVII–XVIII века, а останки относятся ко второй половиной XV века.
Специалисты считают, что кости использовались, когда расчищали церковное кладбище.