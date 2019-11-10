Белье с подогревом на батарейках начали продавать на Amazon

Трусы выполнены с высокой линией талии. Внутри изделия — батарейный отсек. Производитель заверяет, что на одной зарядке чудо-белье сохранит и поддержит тепло на протяжении 12 часов. Стирать трусики можно только вручную, батарейку при этом мочить нежелательно, указано в описании товара.

Подогрев белья можно регулировать — есть пять ступеней температурного режима, от +37 до +50 градусов. Трусы обладают противовоспалительным действием. Судя по описанию, любая уважающая себя дама должна иметь в арсенале такой чудо-девайс. А вдруг изменения климата или просто похолодает? Тут-то и придут на помощь волшебные The Smart Heated Panties.

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Трусы пошиты из специального бамбукового древесно-угольного волокна. Указано, что белье чудесно впитывает влагу и при необходимости растягивается.

При условии доставки покупки на территорию Великобритании обновка обойдется всего в 51 фунт стерлингов. Это чуть больше, чем четыре тысячи рублей.