Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, какие места Санкт-Петербурга считает особенными. Он признался, что некоторые районы оказывают на него сильное психологическое влияние.

Глава города поделился впечатлениями в документальном фильме «Александр Беглов. Я здесь живу», выпущенном телеканалом 78.ru. В числе таких мест оказались Петропавловская крепость, Парк Победы, Летний сад и стрелка Васильевского острова, пишет сайт «Политика сегодня».

Также градоначальнику нравится парк Чухонка в Колпине. Беглов вспомнил, что жил там некоторое время. Помимо прочего, он перечислил любимые блюда местной кухни. Среди них уха и корюшка. Губернатор заметил, что больше не видит ленинградский рассольник в меню кафе Петербурга.