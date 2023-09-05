Интересное 05 сентября 2023, 17:56 Базу для изучения подводного мира построят у побережья Уэльса в Великобритании

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Подводную базу глубиной в 200 метров планируют построить у побережья Уэльса в Великобритании для исследования экосистемы моря. Об этом сообщил сайт dailymail.co.uk.

Отмечается, что ученые будут жить под водой до 28 дней, современное оборудование и океанические технологии позволят им исследовать эпипелагическую зону, где обитает до 90% морской жизни.

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Как сообщил «Ридус», побережье Уэльса было выбрано для строительства научной базы благодаря наличию в этой области уникального кластера в области морской инженерии и погружных работ.