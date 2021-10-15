Бассейн в Северодвинске открыли после ремонта

В Северодвинске в бассейне «Строитель» этим летом провели капитальный ремонт. После реконструкции он вновь может принимать посетителей. Об этом сообщил Infox со ссылкой на пресс-службу мэрии Северодвинска.

Бассейн возвели еще в 1972 году. Строители заменили плитку, а также обновили трапы. Кроме того, они привели в порядок душевые, систему отопления и техническое подполье — устранили дефекты балок и перекрытий, а также заменили все переливы чаши. Стоимость ремонта составила 8,4 миллиона рублей.

На регулярной основе бассейн посещают дети из ДЮСШ № два, а также участники программы «Умею плавать», которая проводится среди школьников младших классов.